PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einladung für Medienvertreter: Pressekonferenz zur Kriminalstatistik am 2. März im Polizeipräsidium Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für Bochum, Herne und Witten wird am Mittwoch, 2. März, im Polizeipräsidium Bochum vorgestellt. Es wird um Anmeldung gebeten. Polizeipräsidentin Christine Frücht und Dr. Carsten Dübbers, Leiter der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Bochum, werden im Rahmen der Pressekonferenz die Kriminalitätsentwicklungen im Jahr 2025 erläutern und einordnen. Thematisiert werden vor allem die lokalen Zahlen für unsere Städte Bochum, Herne und Witten.

   - Wann? Montag, 2. März 2026, 13 Uhr
   - Wo? Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 35, Gebäude 1, 
     Haupteingang

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an akkreditierte Medienvertreterinnen und -vertreter. Um eine telefonische oder schriftliche Voranmeldung unter der Rufnummer 0234 909-1024 oder unter pressestelle.bochum@polizei.nrw.de wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 10:42

    POL-BO: Einbrüche in der Steubenstraße in Bochum - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Am Samstagmittag, 21. Februar, zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr, ist es in der Steubenstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten ein oder mehr unbekannte Täter die Türen der Erdgeschosswohnungen auf und durchwühlten die Räume. Die Einbrecher konnten unerkannt ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 13:00

    POL-BO: Raub in Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Ein 18-Jähriger aus Feucht ist am späten Freitagabend, 20. Februar, in der Bochumer Innenstadt beraubt worden. Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Stand liefen der 18-Jährige und seine drei Begleiter gegen 22.45 Uhr die Alte Hattinger Straße entlang, als plötzlich eine Gruppe von etwa 15 Personen auf sie zukam. Aus dieser Gruppe heraus wurden der ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 11:57

    POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Dietrich T. (63) wohlbehalten angetroffen

    Bochum (ots) - Der vermisste Dietrich T. aus Bochum ist wieder da. Der 63-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Leitstelle Telefon: 0234 909-3099 E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren