Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche: Wo ist Dietrich T. (63) aus Bochum?

Ein Dokument

Bochum (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach Dietrich T. (63) aus Bochum. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort zu geben.

Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am Freitag, 20. Februar, gegen 8 Uhr an seiner Wohnanschrift in Bochum-Wattenscheid. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Dietrich T. ist insulinpflichtiger Diabetiker. Der 63-Jährige ist etwa 180 cm groß und von normaler Statur. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Poloshirt, einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer blauen Jeans mit Flicken sowie schwarzen Lederschuhen. Außerdem trägt er eine Brille.

Hinweise richten Sie bitte an die Bochumer Kriminalwache unter der Telefonnummer 0234 909-4441 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

