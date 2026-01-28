Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche: Wo ist Hannes T. (40) aus Witten?

Witten (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach Hannes T. (40) aus Witten. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort zu geben.

Zuletzt gesehen wurde der Wittener am Montag, 26. Januar, gegen 21 Uhr im Bereich der Straße Ledderken. Hannes T. ist 170 cm groß, schlank, hat kurze, dunkle Haare und trug zuletzt eine Jeans, eine rot-orangefarbene Winterjacke und schwarze Schuhe.

Es gibt Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung.

Hinweise können auf jeder Polizeidienststelle, unter 0234 909-4441 und unter dem Polizeinotruf 110 gegeben werden.

