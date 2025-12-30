Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Marlyse E. aus Bochum?

Ein Dokument

Bochum (ots)

Derzeit sucht die Polizei nach der vermissten Marlyse E. (53) aus Bochum.

Zuletzt gesehen wurde die Bochumerin am Dienstag, 30. Dezember, im Bereich der Klinikstraße 8 in Bochum. Marlyse E. ist ca. 190 cm groß, schlank, mit schwarzen Haaren. Zuletzt trug sie eine pinke Trainingsjacke, eine schwarze Hose sowie Badelschlappen.

Marlyse E. leidet unter Demenz und ist möglicherweise desorientiert.

Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (-4441) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell