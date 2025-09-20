Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst! Wo ist Richard G.?

Bochum, Dortmund, Recklinghausen (ots)

Seit Freitagmorgen, 19. September, gegen 11.30 Uhr wird der 76-jährige Richard G. aus einem Seniorenzentrum an der Straße "Vorm Gruthoff" in Bochum vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Der Vermisste ist ca. 187 cm groß, hat eine Glatze, ein vernarbtes Gesicht und ist sonnengebräunt. Bekleidet ist er mit einem gelben Pullover und einer dunklen Jeans. Der Senior ist dement und befindet sich möglicherweise in hilfloser Lage. Er könnte sich zudem auch in Dortmund oder Castrop-Rauxel aufhalten.

Es laufen umfangreiche Suchmaßnahmen.

Wer hat Richard G. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0234 909-3099 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell