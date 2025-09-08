Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche: Wo ist Santitham H. aus Herne?

Herne, Bochum (ots)

Derzeit sucht die Polizei nach dem vermissten Santitham H. (19) aus Herne. Es werden Hinweise auf seinen Aufenthaltsort erbeten.

Zuletzt gesehen wurde der Gesuchte am Sonntagabend, 7. September, im Bereich der Bochumer Straße, Ecke Strehlener Straße nahe der Stadtgrenze zu Bochum. Er ist 180 cm groß, hat schwarze Haare und eine sportliche, "stabile" Figur. Er trägt gerne Oversize-Kleidung.

Möglicherwiese ist er mit einem silberfarbenen Toyota Yaris mit Herner Kennzeichen unterwegs.

Es ist nicht auszuschließen, dass eine Eigengefährdung vorliegt. Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (-4441) um Hinweise.

