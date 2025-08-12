PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Wilhelm Z.?

Ein Dokument

Herne (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Wilhelm Z. aus Herne.

Zuletzt gesehen wurde der 73-Jährige am Montag, 11. August, gegen 11 Uhr im Bereich der Eisenstraße in Herne.

Der an Demenz erkrankte Mann ist möglicherweise orientierungslos.

Wilhelm Z. ist ca. 1,80 m groß, 96 kg schwer, hat grau-melierte Haare und einen kurzen grauen Bart. Er war zuletzt bekleidet mit einer kurzen blauen Jeans, einem blau-weiß-rot karierten Hemd, blauen Hosenträgern, blauen Socken und rot-braunen Pantoffeln.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Wilhelm Z. nehmen die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:56

    POL-BO: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Autotür - Polizei sucht Zeugen

    Witten (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12. August, in Witten entfernte sich ein E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise. Der bislang unbekannte Rollerfahrer war gegen 6.50 Uhr auf dem Radstreifen der Pferdebachstraße in Fahrtrichtung Stockum unterwegs. Als er in Höhe der Hausnummer 103 an einem ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:50

    POL-BO: Aktionstag am 14. August in Bochum: "Jung und Alt - Gemeinsam mit dem Rad unterwegs"

    Bochum (ots) - Omas, Opas und ihre Enkelkinder (und natürlich auch alle anderen Interessierten) sind herzlich willkommen beim Aktionstag "Jung und Alt - Gemeinsam mit dem Rad unterwegs", zu dem das Polizeipräsidium Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht Bochum am Donnerstag, 14. August, von 10 bis 18 Uhr auf den Parkplatz der Therme Am Ruhrpark / Kohlleppelsweg 45 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren