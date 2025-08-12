Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Wilhelm Z.?

Ein Dokument

Herne (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Wilhelm Z. aus Herne.

Zuletzt gesehen wurde der 73-Jährige am Montag, 11. August, gegen 11 Uhr im Bereich der Eisenstraße in Herne.

Der an Demenz erkrankte Mann ist möglicherweise orientierungslos.

Wilhelm Z. ist ca. 1,80 m groß, 96 kg schwer, hat grau-melierte Haare und einen kurzen grauen Bart. Er war zuletzt bekleidet mit einer kurzen blauen Jeans, einem blau-weiß-rot karierten Hemd, blauen Hosenträgern, blauen Socken und rot-braunen Pantoffeln.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Wilhelm Z. nehmen die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell