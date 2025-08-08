Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst! Wo ist Jerzy M.?

Herne (ots)

Seit etwa 12.40 Uhr (8. August) wird der 70-jährige Jerzy M. aus einem Seniorenzentrum an der Heidstraße in Herne vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Der Vermisste ist ca. 170 bis 175 cm groß, von schlanker Statur und hat wenig Haar. Bekleidet ist er mit einem beigen T-Shirt, einer schwarzen langen Hose und einer hellen Jacke. Der Senior spricht polnisch.

Es laufen umfangreiche Suchmaßnahmen.

Wer hat Jerzy M. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0234 909-3099 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell