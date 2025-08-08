PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst! Wo ist Jerzy M.?

Ein Dokument

Herne (ots)

Seit etwa 12.40 Uhr (8. August) wird der 70-jährige Jerzy M. aus einem Seniorenzentrum an der Heidstraße in Herne vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Der Vermisste ist ca. 170 bis 175 cm groß, von schlanker Statur und hat wenig Haar. Bekleidet ist er mit einem beigen T-Shirt, einer schwarzen langen Hose und einer hellen Jacke. Der Senior spricht polnisch.

Es laufen umfangreiche Suchmaßnahmen.

Wer hat Jerzy M. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0234 909-3099 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

