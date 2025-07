Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Montassar K.?

Bochum (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Montassar K.

Der 30-jährige Mann ohne festen Wohnsitz hat sich am Vormittag des 21. Juli gegen 10 Uhr aus einem Krankenhaus am "Bürkle De La Camp-Platz" in Bochum entfernt. Nach Aussagen des behandelnden Arztes besteht akute Lebensgefahr.

Der 30-Jährige ist ca. 1,76 m groß, ca. 70 kg schwer, hat einen Dreitagebart, Brillenhämatome im Gesicht und den rechten Arm in Gips.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Montassar K. nehmen die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell