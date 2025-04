POL-BO: Wo ist Emilie I. (21) aus Bochum?

Bochum (ots) - Am 04. April, gegen 8 Uhr, kam es auf dem Werner Hellweg in Bochum zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein 32-jähriger Bochumer leicht verletzt. Der 32-Jährige war zu Fuß auf dem Werner Hellweg in Höhe der Hausnummer 566 unterwegs. Hier wurde er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug angefahren und dadurch leicht verletzt. Der PKW entfernte sich ohne Unfallaufnahme von der Örtlichkeit. Bei dem ...

