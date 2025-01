Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese vier jungen Täterinnen?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese vier jungen Tatverdächtigen?

Die Fotos finden sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/157872

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Die vier unbekannten Tatverdächtigen sollen am 6. November 2024 gegen 16 Uhr ein elfjähriges Mädchen an der U-Bahn-Haltestelle "Zeche Konstantin" in Bochum zunächst beleidigt und anschließend zu Boden gebracht, geschlagen, getreten und an den Haaren gezogen haben. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

