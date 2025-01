POL-BO: 15-Jährige vermisst - Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe

Bochum (ots) - Am Dienstag, 7. Januar, kam es am P+R-Parkplatz in Bochum-Wattenscheid zu mehreren Autoaufbrüchen durch eingeschlagene Scheiben. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben ein oder mehrere unbekannte Täter auf dem P+R-Parkplatz des Wattenscheider Bahnhofs die Scheiben von mindestens sieben Autos eingeschlagen und den Innenraum durchwühlt. Ob und was ...

