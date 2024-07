POL-BO: Vermisst! Wo ist Vengaiah G.?

Witten (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch mitten am Tag ist es am Samstag, 13. Juli, in Witten gekommen. Der unbekannte Täter ist flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand brach der unbekannte Kriminelle um 13.28 Uhr mit einem Werkzeug die Eingangstür einer Mietwohnung an der Crengeldanzstraße auf. Beim Betreten der Wohnung wurde der ...

mehr