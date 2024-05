POL-BO: Vermisstensuche: Wo ist Arslan D. aus Bochum?

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Bochum am Montagabend, 20. Mai, haben Polizeibeamte zwei Tatverdächtige (29, 24) festgenommen. Nach bisherigem Stand haben die beiden Männer gegen 22.30 Uhr eine Fensterscheibe im Eingangsbereichs des Lebensmittelgeschäftes an der Amtmann-Ibing-Straße 9 eingeworfen und sich so Zutritt in den Verkaufsraum ...

