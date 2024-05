POL-BO: Elisabeth W. wird gesucht

Bochum (ots) - Bei einem Auffahrunfall an der Hattinger Straße in Bochum wurden am Dienstagnachmittag, 14. Mai, insgesamt fünf Autos beschädigt. Eine 73-jährige Bochumerin wurde dabei verletzt. Ein Wittener (52) befuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto die Hattinger Straße in Richtung Wasserstraße. Als eine vor ...

mehr