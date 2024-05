POL-BO: Vermisst: Polizei sucht nach Ruth K. (68) aus Bochum

Bochum (ots) - Zwei Männer haben sich am Wochenende in Bochum in schamverletzender Weise gezeigt - einer wurde vorläufig festgenommen, der andere wird gesucht. Der erste Fall ereignete sich am Freitag, 10. Mai, gegen 8.40 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Langendreer. Hier entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor einer 15-Jährigen, ehe er das Weite suchte. So wird der Täter beschrieben: ca. 60 Jahre alt, ...

