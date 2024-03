Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Annemarie W.?

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach der vermissten Annemarie W.. Die 83-jährige Frau aus Recklinghausen war gegen 12.15 Uhr gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in einem Modehaus in der Bochumer Innenstadt; von dort aus ist sie alleine in einen Bus Richtung Bochum Hauptbahnhof gestiegen und gilt seitdem als vermisst.

Annemarie W. ist ca. 1,60 m groß, hat eine schlanke Statur und braune Haare. Sie ist bekleidet mit einer hellen Jacke, einer braunen Hose und flachen Schuhen. Die an Demenz erkrankte Seniorin ist möglicherweise orientierungslos.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Annemarie W. nehmen das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 Kriminalwache) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell