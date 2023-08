POL-BO: Unbekannte verletzten Wittenerin (30)

Herne (ots) - Am Mittwochmittag kam es in Herne an der Kreuzung Berliner Straße und Wakefieldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 73-jähriger Herner Fahrzeugführer kollidierte mit dem PKW eines 37-jährigen Herners. Die jeweiligen Beifahrerinnen und ein achtjähriger Junge im Fond wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Rückfragen bitte an: ...

