POL-BO: Vermisst! Wo ist Klaus M. (57) aus Witten?

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in eine Bochumer Gesamtschule bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 10. August, in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude an der Agnesstraße. Im Innenbereich der Schule verwüsteten sie mehrere Räume, u.a. die Mensa und Küche. Zudem ...

