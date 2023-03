Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (72) die Handtasche entrissen: Wer kennt diese beiden Personen?

Herne (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese beiden Personen? Sie werden dringend verdächtigt, einer Seniorin (72) aus Herne die Handtasche gewaltsam entrissen zu haben. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5373056.

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/101079.

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Vorfall ereignete sich am 15. November 2022 im Bereich Schaeferstraße/Hermann-Löns-Straße in Herne. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, einer 72-jährigen Hernerin die Handtasche gewaltsam entrissen zu haben. Die Seniorin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Wer kennt die abgebildeten Jugendlichen oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 35 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

