POL-BO: Vermisst! Wo ist Hanna S. (89) aus Witten?

Bochum, Witten, Herne (ots)

Seit dem Freitagmorgen, 27. Januar, wird die 89-jährige Hanna S. aus Witten vermisst.

Letztmalig wurde sie gegen 9.10 Uhr im Bereich der Straße "Am Steinberg" in Witten gesehen. Hanna S. spricht kein Deutsch und ist orientierungslos, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die vermisste Frau ist 158 cm groß, hat eine schlanke Figur und eine Narbe an der rechten Kopfseite. Zuletzt war sie bekleidet mit einer dunkelroten Winterjacke, einer rot-braunen Mütze und einer bunten Strumpfhose.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) oder jede Polizeidienststelle entgegen.

