POL-BO: Vermisster 15-Jähriger: Wo ist Jakob S. aus Essen?

Bochum (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurde ein mutmaßlicher Einbrecher (33, ohne festen Wohnsitz) in Bochum. Der Mann soll für mehrere dutzend Kellereinbrüche verantwortlich sein, die in den vergangenen Wochen im Bochumer Stadtgebiet begangen wurden. Zivile Polizeibeamte observierten den 33-Jährigen am Dienstag, 27. September, gegen 17 Uhr. Dabei beobachteten ...

mehr