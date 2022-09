POL-BO: Vermisstenfahndung: Wo ist Nauris A.?

Herne (ots) - Am heutigen 2. September, gegen 7.45 Uhr, kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Litauen fuhr mit seinem Sattelzug auf der Holsterhauser Straße in Richtung Herne-Innenstadt. Hier bog er nach links auf die Südstraße ab. Zeitgleich fuhr eine 56-jährige Hernerin mit ihrem Fahrrad ebenfalls auf der Holsterhauser Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich kam es ...

mehr