POL-BO: Vermisst! Wo sind Nadine H. und ihr Säugling?

Bochum, Recklinghausen, Herten, Castrop-Rauxel (ots)

Seit dem 21. Juli werden die 24-jährige Nadine H. und ihre sieben Wochen alte Tochter vermisst.

Die junge Mutter wohnt gemeinsam mit ihrer Tochter in einer Eltern-Kind-Einrichtung in Bochum. Am Donnerstagnachmittag verließ die Frau mit ihrem Kind die Einrichtung und kehrte nicht zurück. Derzeit kann eine akute Gefahr für Mutter und Kind nicht ausgeschlossen werden. Es gibt Hinweise darauf, dass sich Mutter und Kind auch in Castrop-Rauxel oder Herten aufhalten könnten.

Nadine H. ist etwa 167 cm groß, sehr schlank (max. 50 kg), hat blaue Augen und kurze, braun-violette Haare. Zuletzt war sie mit einer dunklen Leggings, einer lachsfarbenen Sweatshirt-Jacke mit braunen Kordeln und einer hellgrauen Mütze bekleidet. Zudem führt sie einen grau-schwarzen Kinderwagen mit Regenschutz und hellgrauer Wickeltasche mit sich.

Wer hat Nadine H. und ihren Säugling gesehen oder kann Angaben über ihren Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

