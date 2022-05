POL-BO: Vermisst - Wo ist Volodymyr S.?

Bochum (ots) - Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5223386), kam es am 15. Mai zu einem tödlichen Unfall in Bochum. Nach eingehender Prüfung der Staatsanwaltschaft Bochum wurde am gestrigen Tage der 20-jährige Fahrzeugführer wegen des Verdachtes der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge beim zuständigen Gericht in Bochum vorgeführt. Mit richterlichem Beschluss ...

