Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst! Wo ist Karin P. (58)?

Bochum (ots)

Seit dem 13. Februar (Sonntag) wird die 58-jährige Karin P. aus Bochum vermisst.

Letztmalig wurde sie am Abend des 13. Februar an ihrer Wohnanschrift in Bochum-Wattenscheid gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen führten noch nicht zum Auffinden der Vermissten.

Karin P. ist ca. 170 cm groß, korpulent und hat kurz rasierte Haare. Aufgrund von Vorerkrankungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste sich unter Umständen in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) oder jede Polizeidienststelle entgegen.

