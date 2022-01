Polizei Bochum

POL-BO: Senior (80) aus Bochum vermisst: Wo ist Otto M.?

Bochum (ots)

Aktuell wird der 80-jährige Otto M. aus Bochum vermisst. Die Polizei sucht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort und bittet um Mithilfe.

Der stark demenzerkrankte Senior wurde zuletzt am heutigen 14. Januar gegen 11.15 Uhr in dem Seniorenheim an der Dr.-C.-Otto-Straße in Bochum gesehen. Er hat graue Haare, einen Oberlippen-/Kinnbart und Muttermale im Gesicht. Bekleidet sei der Bochumer zuletzt mit einer blauen Stoffhose und einem braunen Pullover gewesen.

Wer hat den 80-Jährigen gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 0234 909-4120 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) oder an jede Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell