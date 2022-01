Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Celine N. (14) aus Witten?

Witten (ots)

Die Polizei sucht nach Celine N. aus Witten und bittet um Zeugenhinweise.

Zuletzt gesehen wurde die 14-Jährige am Dienstagabend, 4. Januar, in Witten-Rüdinghausen. Celine ist 168 cm groß, schlank, hat lange, dunkelblonde Haare und blaue Augen. In der Vergangenheit ist sie bereits zweimal vermisst gemeldet worden.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) sowie jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise.

