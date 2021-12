Polizei Bochum

POL-BO: Mann (45) aus Wattenscheid vermisst: Wo ist Michael O.?

Bochum, Wattenscheid (ots)

Aktuell wird Michael O. (45 Jahre) aus Wattenscheid vermisst. Weil eine Eigengefährdung nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei sucht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Michael O. wurde zuletzt am 21. Dezember (Dienstag), gegen 7.30 Uhr, an seiner Wohnanschrift an der Parkstraße in Wattenscheid gesehen. Er ist 1,78 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde, grau durchsetzte kurze Haare mit Stirnglatze, und einen Oberlippenbart mit dünnem Kinnbart sowie blaue Augen. Zuletzt war er mit einer blauen Jeanshose, einer blauen Jacke und grünen Sportschuhen bekleidet, vermutlich ist er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Wer hat Michael O. gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder an jede Polizeidienststelle.

