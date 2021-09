Polizei Bochum

POL-BO: Polizeibeamten bei VfL-Aufstiegsfeier angegriffen: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Rund um die Aufstiegsfeier des VfL Bochum Ende Mai ist es zu zahlreichen Straftaten gekommen. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei nun das Foto eines Tatverdächtigen, der an diesem Tag einen Polizeibeamten angegriffen hat.

Es geht vor allem um Flaschenwürfe, Beleidigungen und Körperverletzungsdelikte: Nach den Ausschreitungen Ende Mai hat eine Ermittlungsgruppe der Polizei zeitnah mit der Arbeit begonnen und mittlerweile mehrere Tatverdächtige in den Blick genommen.

Das erste veröffentlichte Foto zeigt einen Mann, der einen tätlichen Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten begangen hat. Das Foto finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-taetlicher-angriff-auf-vollstreckungsbeamte. Am 23. Mai hatte er gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz an der Castroper Straße, Ecke Gersteinring einen Polizeibeamten mit beiden Händen gestoßen und war anschließend in der Menschenmenge untergetaucht. Der Polizist blieb unverletzt.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: 30 - 40 Jahre alt, schwarze, kurze Haare. Er trug einen hellblauen Mund-Nasenschutz, eine schwarze North-Face-Jacke, eine gräuliche Cargohose und New-Balance-Schuhe.

Die Ermittlungsgruppe bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 3139 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell