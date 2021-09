Polizei Bochum

POL-BO: Handy aus der Hand gerissen: Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen mit lockigen Haaren und gelber Jacke

Bochum-Wattenscheid (ots)

Nach einem Raubdelikt am Samstag, 11. September, in Bochum-Wattenscheid ermittelt die Kripo. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 16.50 Uhr war eine 41-Jährige aus Bochum zu Fuß im Bereich der Wittener Straße unterwegs und hielt dabei ihr Handy in der Hand. In Höhe der Hausnummer 181 riss ein Unbekannter unvermittelt ihr Mobiltelefon an sich und flüchtete in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "Altenbochum Kirche".

So wird der Täter beschrieben: männlich, 25 - 35 Jahre alt, ca. 160 - 165 cm groß, schwarze lockige Haare ("Beachlock"), nach Zeugenangaben braune Hautfarbe. Er trug eine gelbe Jacke und eine schwarze Hose.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0234 909-8405 (außerhalb der Geschäftszeit unter -4441) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell