Polizei Bochum

POL-BO: Ralph D. (66) aus Bochum-Wattenscheid weiterhin vermisst

Bochum (ots)

Bereits am 14. Juli hat die Polizei eine Suchmeldung nach dem vermissten Ralph D. veröffentlicht.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4968652 Aktuelle Fotos von Ralph D. finde sie unter:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/bochum-vermisste-person

Zwischenzeitlich haben die Ermittlungen ergeben, dass der Mann bereits seit dem 24. Juni vermisst wird.

Jetzt fahndet die Polizei auch mit einem Plakat, welches in den kommenden Tagen im Bereich Wattenscheid aufgehängt wird.

Wer hat Ralph D. gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder an jede Polizeidienststelle.

