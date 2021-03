Polizei Bochum

POL-BO: Mädchen (15) aus Herne vermisst: Wo ist Stefanie O.?

Herne (ots)

Seit Samstagnachmittag (20. März) wird Stefanie O. (15) aus Herne vermisst. Die Polizei sucht Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Das Mädchen war noch bis etwa 17 Uhr zuhause im Bereich der Vinckestraße in Herne. Dann hat sie das Haus verlassen.

Stefanie O. ist 1,60 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde, schulterlange Haare. Sie hatte zuletzt einen roten Pullover an.

Wer hat Stefanie O. gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder an jede Polizeidienststelle.

