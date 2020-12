Polizei Bochum

POL-BO: Wo ist Janina C.? Mädchen (13) aus Bochum erneut vermisst

Bochum, DüsseldorfBochum, Düsseldorf (ots)

Die 13-jährige Janina C. aus Bochum wird erneut vermisst. Zuletzt wurde sie am 24. Dezember, gegen 17.30 Uhr, im Bereich der Klosterstraße gesehen.

Janina C. ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftig und hat braune Haare. Sie trägt eine helle Stickjacke, ein Blümchenkleid, eine schwarze Strumpfhose sowie Turnschuhe.

Da sie Bezüge nach Düsseldorf hat, ist nicht auszuschließen, dass sie sich möglicherweise auch dort aufhält.

Wer hat Janina C. gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder an jede Polizeidienststelle.

