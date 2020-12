Polizei Bochum

Pkw vor Spielhalle angezündet - Wer kennt diesen Mann?

Wie bereits berichtet, kam es in den späten Abendstunden des 27. Oktober 2020 (Dienstag) vor einer Spielhalle in Bochum zu einer Brandstiftung an einem Pkw.

Ein noch unbekannter Mann hatte zwischen 22 und 23 Uhr einen an der Dorstener Straße 168 geparkten weißen Ford angezündet und war geflüchtet.

Das Feuer im Frontbereich des Autos konnte von einem Anwohner gelöscht werden.

In Tatortnähe wurde der Tatverdächtige von dem Objektiv einer Kamera erfasst.

Mit einem richterlichen Beschluss ist das Foto des Mannes zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das Foto ist unter diesem Link gespeichert:

https://polizei.nrw/sites/default/files/styles/manunt_slider_main_image/public/2020-12/Tatverd%C3%A4chtige_1405.jpg?itok=m8rkthAD

Der Tatverdächtige war in Begleitung einer Frau, die schulterlange blonde Haare hat und mit einer schwarzen Hose sowie einem goldfarbenen Daunenmantel bekleidet war.

Das ermittelnde Bochumer Brandkommissariat (KK 11) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4105 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

