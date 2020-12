Polizei Bochum

POL-BO: Aus Eifersucht beleidigt und geschlagen: Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

BochumBochum (ots)

Erst beschimpfte er sie, dann schlug er zu: Nach einem aus dem Ruder gelaufenen Date fahndet die Kripo mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Link zum Foto: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-gefaehrliche-koerperletzung

Über Facebook hatte eine 32-Jährige aus Bochum den Gesuchten kennengelernt. Das dritte Treffen fand am Abend des 9. Juni (Dienstag) in der Wohnung der 32-Jährigen in Wiemelhausen statt. Als der Abgebildete das Handy der Bochumerin kontrollierte, beschimpfte er sie aus Eifersucht und rastete dann nach Schilderung der 32-Jährigen aus. Er traktierte sie mit Schlägen und Tritten und verließ schließlich die Wohnung. Die Bochumerin trug leichte Verletzungen davon.

Die Veröffentlichung des Fotos ist mit richterlichem Beschluss angeordnet worden.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise auf den Gesuchten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell