Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstenfahndung: Polizei sucht Swetlana R. - Hinweise erbeten

Bild-Infos

Download

HerneHerne (ots)

Wo ist Swetlana R.? Die Polizei sucht nach der pflegebedürftigen 35-Jährigen aus Herne und bittet um Hinweise.

Zuletzt gesehen wurde Swetlana R. am Donnerstagmorgen, 10. Dezember, gegen 10 Uhr an der Pflegeeinrichtung am Koppenbergshof 1 in Herne. Sie ist orientierungslos und findet alleine nicht zurück.

Swetlana R. ist ca. 165 cm groß und hat braune Haare. Sie hat eine leichte Gehbehinderung. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose und eine rote Trainingsjacke.

Das Kriminalkommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234/909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell