Polizei Bochum

POL-BO: Tür von Bankfiliale eingetreten - wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Herne (ots)

Nach einer Sachbeschädigung am 15. Juni 2020 (Montag) in Herne sucht die Kripo mit einer Aufnahme einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Der Mann wird verdächtigt, um 19.40 Uhr, gegen die Eingangstür einer Bankfiliale an der Edmund-Weber-Straße 201 getreten zu haben. Die Tür wurde so schwer beschädigt, dass die Filiale auch am Folgetag nicht geöffnet werden konnte.

Mit richterlichem Beschluss ist das Foto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234-909-8505 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell