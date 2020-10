Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstenfall: Wo ist Joanna Kamila (13) aus Witten?

Witten (ots)

Die Polizei sucht nach der vermissten Joanna Kamila (13) aus Witten. Wer das Mädchen gesehen hat, soll sich melden.

Zuletzt wurde Joanna Kamila am Mittwochmorgen, 8. Oktober, am Bommerfelder Ring 111 in Witten gesehen. Sie ist an diesem Tag offenbar nicht zur Schule gegangen und auch nicht mehr nachhause gekommen.

Joanna Kamila ist 155 cm groß und schlank, hat schwarze Haare und blaue Augen. Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke und weiße Schuhe.

Das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

