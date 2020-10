Polizei Bochum

POL-BO: Gebrauchte Katalysatoren aus Werkstätten geklaut - Wer kennt die abgebildete Person?

Bochum (ots)

Bisher führten die Ermittlungen aus dem Bochumer Kriminalkommissariat 32 noch nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto.

Zwischen dem 4. und 7. Dezember 2019 kam es in einem Bochumer Gewerbegebiet zu mehreren Einbrüchen. Aus verschiedenen Werkstätten der Daimlerstraße / Dieselstraße drangen mehrere Tatverdächtige in die Räumlichkeiten ein und entwendeten dort gelagerte gebrauchte Katalysatoren in einem Gesamtwert von etwa 20.000 Euro.

Bei Tatausführung konnte eine männliche Person mit einer Überwachungskamera aufgenommen werden. Mit einem richterlichen Beschluss ist nun dieses Foto zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Polizei fragt: "Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthalt machen?"

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Langendreer unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

