POL-BO: Ladendiebstahl - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Bochum (ots)

Bereits am 5. Oktober 2019, gegen 18 Uhr, kam es in Bochum an der Kortumstraße 79 zu einem Ladendiebstahl.

Ein noch unbekanntes Pärchen hatte in einem dortigen Mobilfunkgeschäft ein hochwertiges Handy aus der Auslage entwendet.

Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Lichtbild der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor.

Wer kennt diesen Mann oder diese Frau auf dem Foto?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

