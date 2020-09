Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (26) nach Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein Bochumer (26) befuhr am gestrigen Donnerstag (17. September, 13.15 Uhr) mit seinem Fahrrad die Straße 'Auf dem Kalwes' in Bochum-Querenburg. In Höhe der Hausnummer 155 kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Der 26 Jährige verletzte sich - er trug keinen Fahrradhelm - und wurde zur Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

