Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Mit Parfum "verduftet"! - Wer kennt diesen Ladendieb?

Bochum (ots)

Mit forschem Blick geht der dringend tatverdächtige Ladendieb am 23. November 2019, um 13.17 Uhr, durch den Drogeriemarkt an der Kortumstraße 111 in Bochum.

In der Adventszeit und mit diversen Nikolausmützen im Rücken entwendet der Mann gut riechende Parfums aus den Auslagen und "verduftet" damit aus dem Geschäft.

Ob er zu diesem Zeitpunkt damit rechnet, dass eine Überwachungskamera den "kriminellen Einkauf" aufzeichnet? Wir wissen es nicht, finden das aber "dufte".

Wir wissen aber sehr wohl, dass ein Richter das Foto von dem Ladendieb zur Veröffentlichung in den Medien freigeben hat!

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die gesuchte Person.

