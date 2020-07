Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrer bleibt in Straßenbahnschienen hängen und stürzt

Witten (ots)

Ein 53-jähriger Pedelecfahrer ist am Mittwochnachmittag, 22. Juli, in Straßenbahnschienen in Witten geraten und gestürzt. Der Wittener wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 13.30 Uhr befuhr der 53-Jährige mit seinem Pedelec die Bahnhofstraße in Witten in Richtung Bahnhof. Kurz vor der Einmündung zur Beethovenstraße beabsichtigte der Mann nach aktuellem Kenntnisstand, eine Straßenbahn links zu überholen. Dabei geriet er in die Straßenbahnschienen und stürzte.

Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell