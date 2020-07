Polizei Bochum

POL-BO: Nach Bandendiebstahl: Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Nach zwei Fällen von Bandendiebstahl in der Bochumer Innenstadt sucht die Polizei mit Fotos nach mehreren Tatverdächtigen. Sie hatten ihre Opfer erst in einer Bankfiliale ausgespäht und wenig später bestohlen.

Der erste Vorfall hatte sich am 12. Dezember 2019 (Donnerstag) in dem Geldinstitut am Dr.-Ruer-Platz zugetragen. Ein 83-jähriger Sprockhöveler holte dort gegen 11 Uhr Geld ab. Dabei wurde er gezielt von mehreren Kriminellen beobachtet.

Als der 83-Jährige sich ins Parkhaus P1 am Husemannplatz begab, sprach ihn einer der Täter an: Der Senior habe beim Parken einen Kratzer verursacht und solle jetzt den Schaden regulieren. Der Sprockhöveler begutachtete das Auto, fand jedoch keine Beschädigung, und stieg in seinen Wagen. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin. Wenig später bemerkte der 84-Jährige, dass seine Brieftasche, die er zuvor auf seinen Rücksitz gelegt hatte, aus dem Auto gestohlen worden war. Die Brieftasche tauchte wenig später wieder auf - doch das Geld war weg.

Am 10. Februar 2020 (Montag) trat eine weitere Tätergruppe am gleichen Ort in Erscheinung - diesmal allerdings ohne Erfolg.

Die Fotos der Überwachungskameras der Bankfiliale sind mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise, die es ermöglichen, Identität und Aufenthaltsort der Tatverdächtigen festzustellen.

HINWEIS: In der ersten Version dieser Meldung hatten wir geschrieben, dass es sich um eine Tätergruppe handelt. Tatsächlich waren es zwei Tätergruppen – eine mit zwei Personen (12. Dezember, siehe Einzelbilder) und eine mit insg. vier Personen (10. Februar, siehe Gruppenbilder).

