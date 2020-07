Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Autobrände in Weitmar

Bochum (ots)

Am 19. Juli, gegen 4.15 Uhr, brannten an der Schützenstraße in Bochum-Weitmar zwei Fahrzeuge.

Diese wurden durch das Feuer stark beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Autos löschen.

Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

