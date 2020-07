Polizei Bochum

POL-BO: Zu dritt auf gestohlenem Roller unterwegs - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Sie waren zu dritt und ohne Helm mit einem Roller in Witten unterwegs. Darum wollte eine Streifenwagenbesatzung am Samstag, 11. Juli, gegen 1.50 Uhr, drei Männer an der Mannesmannstraße in Witten anhalten und kontrollieren.

Die drei Männer gaben Gas und flüchteten quer über einen Parkplatz an der Dortmunderstraße 19. Sie verloren die Kontrolle über das Zweirad und stürzten. Alle drei flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten konnten einen der Beifahrern, einen 18-jährigen Wittener, stellen. Der 18-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Der noch unbekannte Fahrer ist etwa 16 bis 20 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hat auffälliges hellblondes, kurzes Haar und trug einen braunen Adidas-Anzug. Zu dem anderen Beifahrer liegt aktuell keine weitere Beschreibung vor.

Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass der Roller als gestohlen gemeldet war. Bei der weiteren Durchsuchung des Unfallorts stellten die Beamten zudem auch Drogen sicher.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8305 (außerhalb der Geschäftszeit unter -4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell