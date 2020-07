Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Wer kennt diese beiden Männer?

Herne (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden des 27. Juni (Samstag) zu einem bewaffneten Raubüberfall auf den Kiosk an der Sodinger Straße 12 in Herne.

Um 5.23 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum. Während einer der Kriminellen die Angestellte (65) mit einem Messer bedrohte, griff dessen Mittäter in die Kasse und entwendete Bargeld.

Mit der Beute flüchtete das Räuberduo zu Fuß in Richtung Sodingen.

Einer der Männer, die schwarze Ski-Masken trugen und Deutsch ohne Akzent sprachen, ist circa 190 cm groß, sehr schlank, trug eine helle lange Hose, ein graues Oberteil und hat ein Tattoo am rechten Unterarm.

Der Mittäter, der beim Verlassen des Kiosks die Maske abgenommen hat, ist circa 170 cm groß, hat eine normale Figur und trug ein dunkles Basecap, ein rotes Oberteil sowie eine ¾ lange Hose.

Das Tatgeschehen wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit einem richterlichen Beschluss sind die Fotos der beiden Kriminellen nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die beiden Männer.

