Polizei Bochum

POL-BO: Geld aus Bankautomaten genommen - Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Mann mit Mütze, der am 22. Januar 2020 (Mittwoch) aus einem Geldautomaten in einer Bankfiliale im Ruhrpark in Bochum Geld rechtswidrig mitgenommen hat.

Der Mann wird verdächtigt, am 22. Januar 2020, um 18.18 Uhr, aus einem Geldautomaten im Ruhrpark (Am Einkaufszentrum 1) Bargeld aus dem Ausgabeschacht genommen zu haben. Das Geld hatte ein vorheriger Kunde vergessen. Anschließend entfernte sich der Mann mit dem Bargeld.

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Foto der Person zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das Kriminalkommissariat 34 fragt nun: Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8405 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

Polizei Bochum

https://bochum.polizei.nrw/

