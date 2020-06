Polizei Bochum

POL-BO: Bochum/Dortmund

Aus der Wohngruppe verschwunden - Wo ist Alexandra P. (14)?

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

In den Abendstunden des 9. Juni wurde die Schülerin Alexandra P. (14) als vermisst gemeldet.

Die Jugendliche lebt in einer Wohngruppe an der Krockhauser Straße in Bochum, aus der sie schon einige Male verschwunden ist.

Alexandra hat enge Bezüge zu Dortmund, dort hält sie sich häufig am Nordausgang des Hauptbahnhofes auf.

Eine Überprüfung ihrer Anlaufadressen in unserer Nachbarstadt verlief bislang erfolglos.

Alexandra P. ist circa 160 cm groß, schlank und hat rote Haare.

Das Bochumer Fachkommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise auf den Aufenthaltsort der 14-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell